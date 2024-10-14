فيديو.. العدو الإسرائيلي بقصف يحرق البشر والحجر في خيم النازحين بغزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، بقصف العدو الإسرائيلي لخيام النازحين داخل مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وأكدت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، جراء استهداف جيش العدو الإسرائيلي لخيام النازحين داخل المستشفى بدير البلح.



ولفتت المصادر، إلى أن النيران اندلعت في عدد من الخيام جراء القصف الإسرائيلي، وفقا للوكالة.



كما أفاد متحدث باسم مستشفى "شهداء الأقصى"، بأن هناك أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى جراء قصف العدو لخيام النازحين بالمستشفى، وفقا للوكالة.