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عربي و دولي

حماس: محرقة نازية جديدة ينفذها العدو بسلاح أميركي

2024-10-14 | 02:47
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حماس: محرقة نازية جديدة ينفذها العدو بسلاح أميركي
حماس: محرقة نازية جديدة ينفذها العدو بسلاح أميركي

أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن "جيش العدو الإسرائيلي يرتكب مجازر بحق الأطفال والنساء في الخيام ومراكز الإيواء بأسلحة أميركية".

وقال القيادي في الحركة عزت الرشق: "محرقة نازية جديدة، ينفذها الجيش الصهيوني بسلاح أميركي ودعم وغطاء من العجز الدولي، ويستهدف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح".

وأضاف: "دولة الاحتلال تحرق الأطفال والنساء والشيوخ في الخيام ومراكز الإيواء، هل هناك جريمة أدعى لتحرك دولي من هذه الإبادة المستمرة منذ عام؟!".

كما تابع: "نعلم يقينًا أن المجتمع الدولي لن يتحرك وأن الكيان الصهيوني أمِن العقاب، ولكننا لن نمل من نداء أبناء أمتنا. هذا وقت تصعيد الفعل، كلٌ بما يستطيع، المهم ألا تعتادوا المشهد ولا تألفوا المجازر بحق إخوانكم، ولا يظن العدو أن أهل غزة لا ظهر لهم".

وكان جيش العدو الإسرائيلي، قد قصف فجر اليوم الاثنين، ساحة مستشفى "شهداء الأقصى"، والتي نشب عنه حريق كبير في خيام النازحين ومرافق المستشفى.  

حماس: محرقة نازية جديدة ينفذها العدو بسلاح أميركي

عربي و دولي

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