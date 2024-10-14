"الناتو" يباشر بالمناورات النووية شمال أوروبا

يبدأ حلف شمال الأطلسي (ناتو) مناوراته النووية السنوية اليوم الاثنين يشارك فيها ألفا جندي من 13 دولة في الحلف و 60 طائرة، بحسب وكالة "نوفوستي".



وستستمر المناورات السنوية لمدة أسبوعين تحت اسم "الظهيرة الثابتة"، وستشارك فيها 8 قواعد جوية حيث ستشارك في التدريبات طائرات مختلفة قادرة على حمل أسلحة نووية وقاذفات قنابل ومقاتلات مرافقة وطائرات للتزود بالوقود وطائرات استطلاع وطائرات حرب إلكترونية.



وأشارت دائرة حلف شمال الأطلسي إلى أن "الحلف يتخذ باستمرار خطوات لضمان موثوقية وفعالية قوات الردع النووية لديه".



وقال مسؤولون في حلف "الناتو" :"إن مقاتلات من طراز "إف-35 إيه" وقاذفات من طراز "بي-52" ستكون من بين نحو 60 طائرة من 13 دولة تشارك في المناورات التي تستضيفها بلجيكا وهولندا".