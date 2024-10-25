إذاعة جيش العدو: إصابة 20 شخصا حالة 3 منهم خطيرة قرب مجد الكروم في الجليل إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان

ميقاتي: الهجمات العشوائية التي تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية وفرق الاسعاف والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصًا تشكل انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف