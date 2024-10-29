الخارجية القطرية: خطوط متوازية بمباحثات الدوحة لخفض التصعيد في لبنان وغزة

أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن جولة المباحثات في الدوحة مستمرة وحققت الكثير إلى غاية الآن، وأكد أن هناك خطوطا متوازية للعمل على خفض التصعيد في لبنان وغزة.



وأضاف الأنصاري، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بالدوحة، أنه "لا يمكن التعليق على محتوى المفاوضات في قطر، لكن تم تحقيق الكثير بشأنها".

وأكد أن قطر "تحاول استثمار كل الفرص للوصول إلى حل دائم، وإنصاف الأشقاء الفلسطينيين".

وأوضح أن اللقاءات مستمرة في الدوحة والقاهرة وعواصم أوروبية، بحثا عن مقترح للمفاوضات، وأشار إلى أن العمل جار بشكل وثيق مع الشركاء في مصر والولايات المتحدة للوساطة بشأن المفاوضات، ولفت إلى أن الهدف احتواء الصراع في غزة، وعدم توسع التصعيد في المنطقة.

وقال إن قطر ستعمل مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "حتى اللحظة الأخيرة" قبل انتخابات الرئاسة الأميركية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.