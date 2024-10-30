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عربي و دولي

الكلمة الختامية.. هاريس تهاجم بشراسة وتدعو "لطي صفحة ترامب"

2024-10-30 | 02:04
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الكلمة الختامية.. هاريس تهاجم بشراسة وتدعو &quot;لطي صفحة ترامب&quot;
الكلمة الختامية.. هاريس تهاجم بشراسة وتدعو "لطي صفحة ترامب"

قدمت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كاملا هاريس "الكلمة الانتخابية الختامية" لها خارج البيت الأبيض، الثلاثاء.

وركزت هاريس على رسالة مفادها بأن منافسها الجمهوري دونالد ترامب "لا يصلح لقيادة البلاد".
وقالت هاريس: "الولايات المتحدة الأميركية ليست مركزا لمخططات الديكتاتوريين الطامحين.. الولايات المتحدة الأميركية هي أعظم فكرة ابتكرتها البشرية على الإطلاق".
كما وصفت هاريس منافسها بأنه "غير مستقر"، و"مهووس بالانتقام"، و"ظالم"، و"يسعى إلى السلطة دون رادع".
ودعت هاريس الأميركيين إلى "طي صفحة ترامب"، مؤكدة طوال حديثها أنها تمثل جيلا جديدا من القيادة.
وناشدت هاريس المتجمعين في واشنطن: "يا أميركا، دعونا نصل إلى هذا المستقبل. دعونا نقاتل من أجل هذا البلد الجميل الذي نحبه. وفي 7 أيام، لدينا القدرة على قلب الصفحة والبدء في كتابة الفصل التالي في القصة الأكثر استثنائية على الإطلاق".
وأضافت: "لقد حان الوقت لطي صفحة الدراما والصراع والخوف والانقسام. لقد حان الوقت لجيل جديد في أميركا.. وأنا على استعداد لتقديم ذلك كرئيسة قادمة للولايات المتحدة الأميركية".
 
الكلمة الختامية.. هاريس تهاجم بشراسة وتدعو "لطي صفحة ترامب"

عربي و دولي

الإنتخابات الرئاسية الأميركية

كاملا هاريس

دونالد ترامب

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