"بحث في الشأن اللبناني".. السيسي التقى رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية

أعلنت الرئاسة المصرية، أن "الرئيس المصري عبد الفتاح ‎السيسي التقى في القاهرة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، حيث تناول اللقاء مستجدات الجهود المشتركة للتهدئة في قطاع غزة وسبل دفع المفاوضات للوصول إلى وقف لإطلاق النار وتبادل للأسرى".