الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

تفاؤل أميركي وتحفظ إسرائيلي بشأن تسوية في لبنان

2024-11-01 | 02:49
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تفاؤل أميركي وتحفظ إسرائيلي بشأن تسوية في لبنان
تفاؤل أميركي وتحفظ إسرائيلي بشأن تسوية في لبنان

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إحراز تقدم باتجاه إنجاز تسوية في لبنان تفضي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، وبينما أبدت مصادر أميركية تفاؤلا بالتوصل قريبا إلى اتفاق، ذكرت مصادر أخرى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يوافق على أي اتفاق قبل معرفة نتائج انتخابات الرئاسة بأميركا.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن المبعوثين الأميركيين، آموس هوكشتاين وبريت ماكغورك، أحرزا تقدما كبيرا لإنجاز تسوية تقضي بإبعاد قوات حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود مع "إسرائيل"، وإيجاد آلية تدخل دولية لفرض الهدنة وضمان احتفاظ "إسرائيل" بحرية التحرك في حال وجود تهديدات.
وأشارت القناة 12 إلى أن التسوية المقترحة تتضمن فترة تمتد 60 يوما للتأقلم مع بنود الاتفاق.
غير أن هيئة البث الإسرائيلية أكدت أن مشروع الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه لا يتضمن منطقة أمنية في جنوب لبنان.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن السماح للإسرائيليين بضرب لبنان خلال الفترة الانتقالية قد يقابل بمعارضة شديدة من حزب الله والحكومة اللبنانية، لما يشكله من انتهاك لسيادة لبنان.
وأوردت صحيفة إسرائيل اليوم أن الأميركيين يأملون التوصل إلى اتفاق خلال أيام، في حين أعلن القادة الإسرائيليون أن هدفهم تحييد حزب الله وشل قدرته على إطلاق صواريخ على شمال "إسرائيل" والسماح بعودة نحو 60 ألف شخص نزحوا من هذه المناطق بسبب قصف منازلهم.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد تحدث أمس الخميس عن إحراز "تقدم جيد" في مفاوضات لبنان، وقال "بناء على زيارتي الأخيرة للمنطقة، والعمل الجاري الآن، فقد حققنا تقدما جيدا في تلك التفاهمات".
وأضاف "لا يزال هناك عمل إضافي يتعين علينا القيام به"، داعيا إلى "حل دبلوماسي لا سيما من خلال وقف لإطلاق النار".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أي تسوية في لبنان يجب أن تحقق الأمن وتتيح العمل ضد تسلح أعداء إسرائيل، حسب قوله.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي أن زيارات المسؤولين الأميركيين للشرق الأوسط في الفترة الحالية تهدف لخفض التصعيد في المنطقة، ومن غير المرجح إحراز تقدم في محادثات وقف إطلاق النار خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينتظر رؤية من سيخلف الرئيس جو بايدن قبل الالتزام بأي مسار دبلوماسي.
تفاؤل أميركي وتحفظ إسرائيلي بشأن تسوية في لبنان

محليات

عربي و دولي

أميركا

حزب الله

إسرائيل

جنوب لبنان

العدوان على لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جيش العدو: سلاح الجو أغار على 150 هدفاً في غزة ولبنان خلال الساعات الـ24 الماضية
المقاومة الإسلامية في العراق: إستهدفنا مواقع إسرائيلية 6 مرات منذ الفجر

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024