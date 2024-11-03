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عربي و دولي

إيران تتوعد "إسرائيل" وأميركا.. وليبرمان يدعو لضرب منشآتها النووية

2024-11-03 | 03:06
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إيران تتوعد &quot;إسرائيل&quot; وأميركا.. وليبرمان يدعو لضرب منشآتها النووية
إيران تتوعد "إسرائيل" وأميركا.. وليبرمان يدعو لضرب منشآتها النووية

توعدت إيران اليوم الأحد ما سمتها جبهة الشر برد قاس على الهجوم الإسرائيلي الأخير على بلاده، في حين دعا وزير إسرائيلي إلى ضربة استباقية تشمل استهداف المنشآت النووية الإيرانية.
وقال قائد الحرس الثوري الايراني حسين سلامي إن المقاومة في المنطقة لديها اليد العليا، وإن طهران والمقاومة ستجهزان نفسيهما بكل ما هو ضروري لمواجهة العدو.

وأضاف "تعلمنا كيف نكبد عدونا الضربات القاصمة وأن نقف بوجه القوى الشيطانية ونصمد أمامها".
وحذر سلامي "إسرائيل" والولايات المتحدة من أن المقاومة الاسلامية في المنطقة ستوجه ردا قاسيا لما سماها جبهة الشر.
وأوضح ان بلاده لا تخشى في ما سماه الطريق المقدس تهديدات الأشرار الذين يحكمون تل أييب وواشنطن.
كما قال القائد العسكري الإيراني إن أميركا فشلت في كسر شوكة الشعب الإيراني من خلال فرض العقوبات عليه، مضيفا أن "واشنطن استخدمت كل أدواتها للانتصار على الشعب الإيراني لكنها هزمت".
وانتقد سلامي السياسات الأميركية، قائلا إن واشنطن تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في حين أنها مصدر الفوضى السياسية والحروب في العالم.
وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني قال أمس السبت إن الرد الإيراني على "إسرائيل" أمر حتمي وسيكون حاسما وقويا ومدروسا وأبعد مما يتصوره العدو على حد تعبيره.
من جهته، قال المرشد الإيراني علي خامنئي أمس السبت في منشور بالعبرية على منصة "إكس" إن "أميركا والكيان الصهيوني سيتلقيان ردا قاصما على ما يفعلانه ضد إيران وجبهة المقاومة".
وتوعد مسؤولون إيرانيون سياسيون وعسكريون بالرد على الهجوم الإسرائيلي الذي قالت تل أبيب إنه استهدف أنظمة للدفاع الجوي ومواقع للصواريخ والطائرات المسيرة.
وتحدثت وسائل إعلام غربية عن استعدادات إيرانية للرد على الهجوم الإسرائيلي، بينما أعلنت واشنطن تعزيز قواتها بالمنطقة وأكدت مجددا أنها ستدعم "إسرائيل" للتصدي لأي عمل عسكري من جانب طهران ضد إسرائيل.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة معاريف اليوم الأحد عن الوزير الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان قوله إنه يتوقع ألا تهاجم إيران "إسرائيل" قبل الانتخابات الأميركية المقرر إجراؤها بعد غد الثلاثاء.
وأضاف ليبرمان -زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"- إنه يتعين ضرب إيران وعدم انتظار ردها المحتمل، قائلا إنه يجب أن يكون هناك رد ساحق على إيران يشمل جميع البنى التحتية للطاقة والمنشآت النووية.
وفي الإطار، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير التعليم يوآف كيش قوله إنه إذا ارتكبت إيران خطأ وقررت الرد فستسمح لـ "إسرائيل" بمواصلة تنفيذ إستراتيجيتها ضدها.

إيران تتوعد "إسرائيل" وأميركا.. وليبرمان يدعو لضرب منشآتها النووية

عربي و دولي

إيران

أميركا

إسرائيل

أفيغدور ليبرمان

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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا ‏تجمعاً لقوّات جيش العدو في ‏مستعمرة متسوفا بصلية صاروخية‏
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ترامب vs هاريس: إستطلاع لـ "إبسوس" يحسم التقدم لمّن!
08:08

ترامب vs هاريس: إستطلاع لـ "إبسوس" يحسم التقدم لمّن!

أفاد استطلاع رأي لإبسوس، الشركة العالمية للأبحاث، بأن المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية، كامالا هاريس، تحظى بـ 49% من أصوات الناخبين المحتملين، مقابل 46% للمرشح الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترمب، مما يعكس الاستقطاب الشديد بين الناخبين.

وأشار الاستطلاع إلى أن 60% من الناخبين الأميركيين غير راضين عن خياراتهم من المرشحين، حيث عبّر 75% منهم عن إحباطهم، مؤكدين أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ بشكل خطير.

وتُعقد يوم الثلاثاء المقبل 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

08:08

ترامب vs هاريس: إستطلاع لـ "إبسوس" يحسم التقدم لمّن!

أفاد استطلاع رأي لإبسوس، الشركة العالمية للأبحاث، بأن المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية، كامالا هاريس، تحظى بـ 49% من أصوات الناخبين المحتملين، مقابل 46% للمرشح الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترمب، مما يعكس الاستقطاب الشديد بين الناخبين.

وأشار الاستطلاع إلى أن 60% من الناخبين الأميركيين غير راضين عن خياراتهم من المرشحين، حيث عبّر 75% منهم عن إحباطهم، مؤكدين أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ بشكل خطير.

وتُعقد يوم الثلاثاء المقبل 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

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