العراق ينفي ما يتردد عن إستخدام إيران أراضيه لمهاجمة "إسرائيل"

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول -في بيان اليوم الأربعاء نقلا عن المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق- إن مصالح العراق العليا تحتم العمل على إبعاد أراضيه وأجوائه عن الحرب التي تحاول "إسرائيل" توسيعها، انطلاقا من سياساته العدوانية ضد بلدان وشعوب المنطقة.وتابع رسول أن المجلس جدد موقف العراق الثابت بدعم نضال الشعبين الفلسطيني واللبناني، واستنكار جرائم الإبادة الإسرائيلية بحقّهما.البيان العراقي يأتي ردا على تقرير نشره موقع أكسيوس في 31 تشرين الأول الماضي يستند إلى مصدرين إسرائيليين عن هجوم إيراني محتمل انطلاقا من الأراضي العراقية.