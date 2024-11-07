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بايدن يتعهد بـ"إنتقال سلمي" للسلطة مع ترامب

2024-11-07 | 11:59
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بايدن يتعهد بـ&quot;إنتقال سلمي&quot; للسلطة مع ترامب
بايدن يتعهد بـ"إنتقال سلمي" للسلطة مع ترامب

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن الإنتخابات الرئاسية الأميركية كانت نزيهة وشفافة، مشدداً على أنه سيعمل على انتقال سلمي للسلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقال بايدن في أول كلمة له بعد الانتخابات: "تحدثت مع ترامب لتهنئته على نصره وأكدت توجيه الإدارة للعمل مع فريق ترامب لضمان انتقال سهل وسلمي للسلطة".
وأضاف: "الانتخابات كانت نزيهة ونظامها عادل وشفاف ويمكن الوثوق به".
وتابع: "وفيت بوعدي واحترمت الدستور وفي 20  كانون الثاني سيكون هناك انتقال للسلطة في الولايات المتحدة".
واعتبر أن "هاريس (المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس) تستحق الاحترام حيث قدمت كل جهدها ويجب عليها الفخر بحملتها الانتخابية".
وفيما يتعلق بفترة ولايته قال بايدن: "كانت فترة رئاستي تاريخية وسيشعر الأميركيون خلال السنوات العشر المقبلة بمفعول القوانين التي تم إقرارها والتي ستغير حياة الناس والمجتمعات".
واعتبر أنه يترك الحكم والولايات المتحدة "لديها أقوى اقتصاد في العالم وتتغير للأفضل".
وفيما يتعلق بخسارة الانتخابات، شدد بايدن على أنه: "حين نسقط ننهض بسرعة والهزيمة هي مجرد معركة يجب العودة بعدها مرة أخرى".
بايدن يتعهد بـ"إنتقال سلمي" للسلطة مع ترامب

عربي و دولي

جو بايدن

أميركا

الإنتخابات الأميركية

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