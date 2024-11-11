" لقلب الطاولة على ترامب"... هذا ما اقترحه مساعد سابق لهاريس لتنصيبها رئيسة

دعا مدير الاتصالات السابق لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، جمال سايمونز، الرئيس جو بايدن لتقديم استقالته وتنصيب هاريس رئيسة للولايات المتحدة الـ 47 خلال الشهر المقبل.

وقال سايمونز لشبكة "سي إن إن" الاميركية : " بايدن رئيس استثنائي ولكن عليه أن يفي بوعده ، يجب عليه الاستقالة في غضون 30 يوماً وجعل كامالا هاريس رئيسة للبلاد".

وتجدر الاشارة الى انه تم تكليف هاريس، بصفتها نائبة للرئيس الحالي، برئاسة الإجراءات الخاصة بالكونغرس في 6 كانون الثاني 2025، للتصديق على نتائج انتخابات 2024.

وقد شدد سايمونز عبر حسابه على "إكس" انه "من خلال تنحي بايدن ، فان ذلك سيمنع كامالا من رئاسة السادس من يناير/كانون الثاني"، وقال: "يجب على بايدن أن يستقيل ويجعل كامالا هاريس أول رئيسة للولايات المتحدة. هذا من شأنه أن يقلب الطاولة على ترامب، ويمنع كامالا من رئاسة انتخابات السادس من يناير، مما يسهل على المرأة التالية الترشح".

واضاف: "إن الديمقراطيين لديهم سياسات أفضل، ولكن يتعين علينا أن ندرك أن القواعد القديمة لم تعد تنطبق علينا. فنحن لا نلعب "تنس" الطاولة. بل نشارك في معركة فنون قتالية مختلطة، والأميركيون يستجيبون للدراما والإثارة. ويتعين علينا أن نستخدم ذلك في صياغة حججنا من أجل مسار أفضل للمضي قدماً."