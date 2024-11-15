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عربي و دولي

هذا ما أثبتته "أيام ترامب الاولى" لإسرائيل!

2024-11-15 | 05:25
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هذا ما أثبتته &quot;أيام ترامب الاولى&quot; لإسرائيل!
هذا ما أثبتته "أيام ترامب الاولى" لإسرائيل!

حظي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بمكاسب بين الناخبين العرب والمسلمين، على خلفية الإحباط من أداء الديمقراطيين ودعم الرئيس جو بايدن للحرب الإسرائيلية المدمرة في غزة، على أمل أن ينجح الجمهوريون في إحلال السلام بالشرق الأوسط.

إلا أن الأيام الأولى بعد انتخابه وطريقة تشكيل إدارته، توحي أن ترامب لن يتوانى عن تقديم الهدايا الثمينة لإسرائيل.

وتثبت أيام ترامب الأولى بعد فوزه مدى حرصه على منح الدعم اللامحدود لإسرائيل، وهو ما يفسر ترحيب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف بشدة بعودة ترامب إلى البيت الأبيض، واثقين من أن مصالحهم ستتعزز بشكل أفضل من قبل إدارة جمهورية، لا سيما في ملف ضم الضفة الغربية، وفق تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

تشير التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن "ترامب أكد بالفعل لنظرائه الإسرائيليين، أن أي قيود أو تأخيرات أميركية في التسلح سيتم إلغاؤها".
 
كما اختار ترامب عدداً من المسؤولين لتولي مناصب عليا تركز على الشرق الأوسط، علماً أنهم لا يضعون الفلسطينيين في أولولياتهم أبداً.
 
 
 
هذا ما أثبتته "أيام ترامب الاولى" لإسرائيل!

عربي و دولي

واشنطن بوست

دونالد ترامب

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