لأول مرة منذ عامين.. اتصال يجمع بوتين وشولتز

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتز محادثات عبر الهاتف اليوم الجمعة، لأول مرة منذ قرابة عامين، بحثا خلالها الحرب في أوكرانيا والتطورات في الشرق الأوسط.



وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن شولتز طالب بوتين خلال الاتصال بسحب القوات الروسية من أوكرانيا، ودعاه إلى "التفاوض مع أوكرانيا لتحقيق السلام العادل والدائم".



كما أكد شولتز لبوتين "عزم ألمانيا الثابت على دعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا لأطول فترة ممكنة".



تأتي المكالمة التي استمرت لمدة ساعة، بعدما قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك الشهر الماضي إن بوتين غير مستعد للتحدث مع شولتز بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا، وانتقدته لرفضه مقترحات إجراء محادثات بينهما.



كما تأتي في وقت حرج بالنسبة لأوكرانيا، حيث تستعد البلاد للشتاء الثالث تحت الهجوم من روسيا، مع تضرر أو تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية للطاقة في البلاد.



وتزايد عدم اليقين بشأن الدعم من الحلفاء الغربيين قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام المقبل، لا سميا أن ألمانيا ثاني أكبر داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، وتعهدت بتقديم مليارات اليوروهات كمساعدات إضافية.



من ناحية أخرى، قال مصدر في الرئاسة الأوكرانية لوكالة رويترز إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي حذر المستشار الألماني من التحدث هاتفيا إلى الرئيس الروسي.



وأضاف المصدر أن زيلينسكي قال إن "هذا لن يؤدي إلا لمساعدة بوتين بالتقليل من عزلته. بوتين لا يريد سلاما حقيقيا بل استراحة (من الحرب)".



وقد أشار المتحدث باسم الحكومة الألمانية إلى أن شولتس تحدث إلى زيلينسكي عبر الهاتف قبل محادثته مع بوتين، وأضاف أنه سيعاود الاتصال بالرئيس الأوكراني بعد اتصاله بالرئيس الروسي.