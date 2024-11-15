بالفيديو - السفير الإيراني: هذا ما فعله نصر الله بعد تفجيرات البيجر!

كشف السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني، عن موقف إنساني من الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصر الله، وقت تفجيرات أجهزة النداء الآلي "البيجر"، التي وقعت في بيروت بشهر سبتمبر/ أيلول الماضي.



وقال أماني في مقابلة مع الإذاعة الإيرانية، اليوم الجمعة، إن أحد مرافقيه أخبره بأن السيد حسن نصر الله قد اتصل للاطمئنان على صحته بعد تعرضه للإصابة".



وتابع أماني: "لقد اخجلني كثيرا سماحته، على الرغم من إصابة العديد من المجاهـدين واللبنانيين، إلا أنه اتصل للاطمئنان على سلامتي".