"بلادنا غير منخرطة في الصراع الدائر في سوريا".. هذا ما قاله وزير الخارجية التركي!

وأوضح فيدان خلال افتتاح جلسة بعنوان "الحرب والنظام" أن "تركيا في وسط هذه الحروب، وفي هذه الجغرافيا الهشة، تلعب دوراً متزايداً في ضمان السلام والاستقرار الإقليميين".وأكد أن "بلاده غير منخرطة في الصراع الدائر في حلب، لكنها ستتخذ خطوات احتياطية".وطالب فيدان بــ"الانتباه إلى حقيقة أن الاستقرار في سوريا والعراق والشرق الأوسط وجنوب القوقاز وشرق البحر الأبيض المتوسط، وكذلك البحر الأسود، هو الهدف الأساسي لتركيا".وأعرب عن أن تركيا، التي تظهر موقفا مبدئيا وفعالا، تقدم مساهمات بناءة في حل النزاعات من خلال بذل جهود دبلوماسية مكثفة كوسيط وميسر ووسيط نزيه بين الأطراف.