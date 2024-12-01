القمة الخليجية في الكويت: نأكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

أكد الأمير الكويتي لشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على: "تجدد إدانتهم للاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أرض فلسطين المحتلة، وللإبادات الجماعية المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق".

ودعا مشعل خلال أعمال القمة الخليجية الخامسة والأربعين الذي حضره كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب نائب الرئيس الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان،

وولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد,. المجتمع الدولي إلى ضمان "الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء، وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة".

في حين أكد المجتمعون في البيان الختامي، على ضرورة "الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض" على قطاع غزة.

هذا وقد ندد مشعل بـ"ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة".



وتابع: "الكويت تستبشر خيرا بوقف إطلاق النار على الأراضي اللبنانية، ما يساهم في تخفيض التصعيد في المنطقة".