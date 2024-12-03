فصائل المعارضة السورية تقترب من حماة



أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها اقتربت من مدينة حماة في وسط سوريا، في إطار هجوم مباغت بدأته شمال البلاد منذ ستة أيام، في محاولة للسيطرة على المنطقة رغم محاولات قوات النظام منع تقدمها بدعم من الطيران الروسي، واندلعت اشتباكات عنيفة في شمال حماة، فيما نفذ الطيران الروسي والسوري ضربات على مواقع الفصائل المعارضة.

بحسب المرصد، الفصائل سيطرت على عدة مواقع، بينما قتل ستة مدنيين جراء قصف على المدينة.

ومنذ 27 نوفمبر، أسفرت المعارك والغارات عن مقتل 571 شخصاً، بينهم 98 مدنياً، وأدى النزاع إلى نزوح عشرات الآلاف، معظمهم من الأطفال. كما نزح العديد من الأكراد نحو مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. في إدلب، تواصل الغارات على المخيمات والمباني المدمرة.

في حين تزايدت الدعوات الدولية لوقف التصعيد، حيث طالب الأمين العام للأمم المتحدة بوقف فوري للأعمال العدائية، وأعربت واشنطن والاتحاد الأوروبي عن قلقهما من التصعيد. من جهته، اعتبر الرئيس السوري أن التصعيد يهدف إلى "إعادة رسم خريطة المنطقة"، في حين تعهدت روسيا وإيران بدعم الأسد.