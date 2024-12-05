بالفيديو - لحظة خروج السجناء من سجن حماة

فيديو متداول يظهر لحظة خروج السجناء من سجن حماة المركزي وسط أنباء عن وجود لبنانيين بينهم pic.twitter.com/Z24D7KveEZ
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 5, 2024
فيديو متداول يظهر لحظة خروج السجناء من سجن حماة المركزي وسط أنباء عن وجود لبنانيين بينهم pic.twitter.com/Z24D7KveEZ
بعد متابعة وتواصل بين النائب امين شري وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية والبلديات ومصلحة حماية المستهلك بشخص المدير العام محمد ابي حيدر اصدر الوزير بسام المولوي ما يلي:
أشار وزير الدفاع السوري علي محمود عباس، الى أن "سوريا بجيشها وشعبها وقيادتها وإسناد حلفائها وأصدقائها قادرة على تجاوز التحديات الميدانية، والتنظيمات قد تلجأ إلى إصدار بيانات مزورة لقيادة الجيش أو مقاطع مفبركة بالذكاء الاصطناعي".