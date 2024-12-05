بالفيديو - لحظة خروج السجناء من سجن حماة

العلي لـ "الجديد": شقيقي لا يزال موجوداً داخل حماة ولم نستطع التواصل معه ولكنهم أبلغونا أنه بأمان

العلي لـ "الجديد": شقيقي لا يزال موجوداً داخل حماة ولم نستطع التواصل معه ولكنهم أبلغونا أنه بأمان

العلي لـ "الجديد": شقيقي لا يزال موجوداً داخل حماة ولم نستطع التواصل معه ولكنهم أبلغونا أنه بأمان

شقيق المعتقل علي حسن العلي معمر العلي قال لـ "الجديد": كانت تصلنا أخبار عن شقيقي بأنه في السجن بسوريا وعندما كنا نذهب لزيارته كانوا ينكرون وجوده ولكننا لم نفقد الأمل يوماً بأنه على قيد الحياة