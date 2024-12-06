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عربي و دولي

المرصد السوري: هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة تدخل أجزاء من تلبيسة والرستن شمالي حمص

2024-12-06 | 02:20
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المرصد السوري: هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة تدخل أجزاء من تلبيسة والرستن شمالي حمص
المرصد السوري: هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة تدخل أجزاء من تلبيسة والرستن شمالي حمص


اشار المرصد السوري لحقوق الانسان الى ان هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة العاملة معها وصلت إلى أجزاء واسعة من مدينتي تلبيسة والرستن بريف حمص الشمالي، حيث عبرت العديد من السيارات المزودة برشاشات ثقيلة قادمة من حماة التي بسطت السيطرة عليها أمس، وسط غياب كامل لقوات الجيش والنظام السوري من المنطقة.

وبحسب المرصد السوري فقد تعرضت مدينة تلبيسة صباح اليوم لقصف مدفعي من قبل الجيش السوري دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
وفي السياق، اشار المرصد نقلاً عن مصادر الى ان الفصائل المسلحة المعارضة وصلت أيضاً إلى بلدة الجومقلية بريف حماة الجنوبي،  وقد انسحب "قوات النظام" من جبل البحوث العلمية في منطقة تقسيس جنوب حماة.
واستهدفت مساء أمس طائرات حربية بغارات جوية جسر الرستن الذي يربط مدينة حمص بحماة، كما شن الطيران الحربي غارات في محيط الجسر لقطع الطريق بين حماة وحمص وتأمين مدينة حمص.
ورفع الجيش السوري سواتر ترابية على اوتوستراد حمص-حماة المؤدي إلى مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي وعزلت مدينتي الرستن وتلبيسة عن المدينة.
ولفت المرصد الى ان "قوات النظام انسحبت من مدينة تلبيسة شمال مدينة حمص على اوتستراد حمص-حماة وأخلت مقراتها."
كما شنت طائرات حربية غارات استهدفت أطراف مدينة الرستن الشمالية في ريف حمص، "بعد دخول مجموعات من المسلحين المحليين من أبناء الرستن وتلبيسة إلى كتيبة الهندسة الواقعة عند أطراف مدينة الرستن وسحب آليات عسكرية وذخائر."
المرصد السوري: هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة تدخل أجزاء من تلبيسة والرستن شمالي حمص

عربي و دولي

حمص

هيئة تحرير الشام

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Aljadeed
الجولاني لـ "سي أن أن": "هذا النظام مات"
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