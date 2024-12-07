المرصد السوري: فصائل المعارضة تواصل تقدمها في ريف حمص والنظام ينسحب من المدينة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "تعزيزات عسكرية للفصائل المسلحة وصلت إلى الدار الكبيرة شمال حمص، حيث دارت اشتباكات مع قوات النظام.

وتابع :شنّت الفصائل هجمات على مواقع النظام في المنطقة، بما في ذلك استهداف مركز المخابرات الجوية في حمص بحشود مسيرات انتحارية".

وأكد مصدر للمرصد السوري أن "قوات النظام انسحبت من مدينة حمص وتتمركز على أطرافها، بينما تواصل الفصائل تقدمها في الريف الشمالي، حيث سيطرت على مدن وبلدات بينها الرستن وتلبيسة".

وتابع المصدر: "التعليمات باقتحام مدينة حمص لم تأت من قيادة العملية".