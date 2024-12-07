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الجيش اللبناني: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل تفجير القليلة – صور بين الساعة 3 والساعة 5
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عربي و دولي

المرصد السوري: فصائل المعارضة تواصل تقدمها في ريف حمص والنظام ينسحب من المدينة

2024-12-07 | 07:00
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المرصد السوري: فصائل المعارضة تواصل تقدمها في ريف حمص والنظام ينسحب من المدينة
المرصد السوري: فصائل المعارضة تواصل تقدمها في ريف حمص والنظام ينسحب من المدينة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "تعزيزات عسكرية للفصائل المسلحة وصلت إلى الدار الكبيرة شمال حمص، حيث دارت اشتباكات مع قوات النظام.

وتابع :شنّت الفصائل هجمات على مواقع النظام في المنطقة، بما في ذلك استهداف مركز المخابرات الجوية في حمص بحشود مسيرات انتحارية".
وأكد مصدر للمرصد السوري أن "قوات النظام انسحبت من مدينة حمص وتتمركز على أطرافها، بينما تواصل الفصائل تقدمها في الريف الشمالي، حيث سيطرت على مدن وبلدات بينها الرستن وتلبيسة".
وتابع المصدر: "التعليمات باقتحام مدينة حمص لم تأت من قيادة العملية".
المرصد السوري: فصائل المعارضة تواصل تقدمها في ريف حمص والنظام ينسحب من المدينة

عربي و دولي

فصائل المسلحة

سوريا

حمص

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زعيم هيئة تحرير الشام لمقاتليه: "دمشق تنتظركم"!
08:08

زعيم هيئة تحرير الشام لمقاتليه: "دمشق تنتظركم"!

قال زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بـ "أبو محمّد الجولاني" لمقاتليه، إن "دمشق تنتظركم"، وذلك مع إعلان الفصائل المعارضة بدء مرحلة "تطويق" العاصمة السورية في إطار هجوم واسع بدأته الأسبوع الماضي.

08:08

زعيم هيئة تحرير الشام لمقاتليه: "دمشق تنتظركم"!

قال زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بـ "أبو محمّد الجولاني" لمقاتليه، إن "دمشق تنتظركم"، وذلك مع إعلان الفصائل المعارضة بدء مرحلة "تطويق" العاصمة السورية في إطار هجوم واسع بدأته الأسبوع الماضي.

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