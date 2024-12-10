رئيس الحكومة السورية السابق محمد غازي الجلالي للجديد: بشار الأسد كان متفرداً في الملفات

رئيس الحكومة السورية السابق محمد غازي الجلالي للجديد: الحكومة الانتقالية منذ اليوم بدأت بممارسة مهامها وهناك اشكالية تحل بسرعة اذ ان عدد الوزراء في الحكومة الحالية هم اقل من الوزراء السابقين