إسرائيل تغلق سفارتها في هذا البلد

وشهدت العلاقة بين البلدين تدهورا في الأشهر الأخيرة بعد سلسلة من التحركات التي شملت اعتراف إيرلندا بفلسطين كدولة ودعمها لجنوب إفريقيا في دعواها المقدمة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وكانت إيرلندا من أكثر الدول انتقادا لإسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على جنوب الدولة العبرية.

وقالت الوزارة في بيان "اتُّخذ قرار إغلاق سفارة إسرائيل في دبلن في ضوء السياسات المتشددة المعادية لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الإيرلندية".

كما أضاف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان "الأفعال والخطاب المعادي للسامية الذي تنتهجه إيرلندا ضد إسرائيل ينبع من تقويض شرعية الدولة اليهودية إلى جانب المعايير المزدوجة".

واستدرك "إيرلندا تخطت جميع الخطوط الحمراء في علاقاتها مع إسرائيل".