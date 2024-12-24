تحطم سفينة شحن روسية في المتوسط

وقالت الخارجية على "تلغرم": "غرقت سفينة الشحن الروسية Ursa Mayor في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط بعد انفجار في غرفة المحرك، وتم إنقاذ 14 شخصًا من أفراد الطاقم البالغ عددهم 16 شخصًا (تم تسليمهم بواسطة خدمة الإنقاذ إلى ميناء قرطاجنة في مورسيا)، و2 مفقودين".

وكانت قد ذكرت صحيفة "إسبانيول" أن "السفينة التجارية الروسية أورسا ميجور تحطمت في المياه الدولية بين (بلدية) أغيلاس (ولاية مرسية) ومدينة وهران (الجزائر) يوم الَإثنين بعد انفجار في غرفة المحرك".

وأشارت إلى أنه "تم إنقاذ أربعة عشر من أفراد الطاقم ونقلهم إلى ميناء قرطاجنة، لكن اثنين من البحارة ما زالا في عداد المفقودين".