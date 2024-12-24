الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

تحطم سفينة شحن روسية في المتوسط

2024-12-24 | 02:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تحطم سفينة شحن روسية في المتوسط
تحطم سفينة شحن روسية في المتوسط

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن سفينة الشحن الروسية "يورسا ميور" تحطمت وغرقت في البحر الأبيض المتوسط، ومن بين أفراد طاقمها الـ16، تم إنقاذ 14، وفقد اثنان.

وقالت الخارجية على "تلغرم": "غرقت سفينة الشحن الروسية Ursa Mayor في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط بعد انفجار في غرفة المحرك، وتم إنقاذ 14 شخصًا من أفراد الطاقم البالغ عددهم 16 شخصًا (تم تسليمهم بواسطة خدمة الإنقاذ إلى ميناء قرطاجنة في مورسيا)، و2 مفقودين".

وكانت قد ذكرت صحيفة "إسبانيول" أن "السفينة التجارية الروسية أورسا ميجور تحطمت في المياه الدولية بين (بلدية) أغيلاس (ولاية مرسية) ومدينة وهران (الجزائر) يوم الَإثنين بعد انفجار في غرفة المحرك".

وأشارت إلى أنه "تم إنقاذ أربعة عشر من أفراد الطاقم ونقلهم إلى ميناء قرطاجنة، لكن اثنين من البحارة ما زالا في عداد المفقودين".  

تحطم سفينة شحن روسية في المتوسط

عربي و دولي

سفينة روسية

روسيا

الخارجية الروسية

البحر الابيض المتوسط

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تركيا: عودة 25 ألف سوري بعد سقوط الأسد
قتلى بانفجار مصنع شمال غربي تركيا

اقرأ ايضا في عربي و دولي

وفد تركي إلى سوريا لبحث حل مشكلة الكهرباء
08:59

وفد تركي إلى سوريا لبحث حل مشكلة الكهرباء

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن وفدا من الوزارة سيتوجه إلى سوريا قريبا للاطلاع على البنية التحتية للكهرباء والطاقة، وبحث قضايا التعاون والمساعدات، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

08:59

وفد تركي إلى سوريا لبحث حل مشكلة الكهرباء

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن وفدا من الوزارة سيتوجه إلى سوريا قريبا للاطلاع على البنية التحتية للكهرباء والطاقة، وبحث قضايا التعاون والمساعدات، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

قطر: للإسراع في رفع العقوبات المفروضة على سوريا
08:45

قطر: للإسراع في رفع العقوبات المفروضة على سوريا

دعت قطر إلى الإسراع في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد إطاحة فصائل المعارضة بحكم بشار الأسد في الثامن من كانون الأول.

08:45

قطر: للإسراع في رفع العقوبات المفروضة على سوريا

دعت قطر إلى الإسراع في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد إطاحة فصائل المعارضة بحكم بشار الأسد في الثامن من كانون الأول.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024