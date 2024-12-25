في سوريا.. قرار جديد يتعلق بأسماء الجامعات!

ووفق القرار الصادر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد البشير، تقرر تعديل تسمية جامعة تشرين في محافظة اللاذقية لتصبح " جامعة اللاذقية "، وتسمية جامعة البعث في محافظة حمص لتصبح "جامعة حمص".

وكانت تسمية تشرين والبعث تشيران إلى انقلاب حزب البعث واستيلائه على السلطة عام 1970 الذي حدث في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) والذي سماه النظام المخلوع بـ "الحركة التصحيحية".

وكانت وزارة الصحة السورية في حكومة تصريف الأعمال أعلنت تغيير أسماء عشرات المشافي والمؤسسات الطبية التي كانت تحمل اسم الأسد.

والأسبوع الماضي، أعادت الجامعات والمدارس في سوريا فتح أبوابها وسط أجواء من الفرح بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وانتهى حكم الأسد فجر الثامن من ديسمبر مع دخول فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بزعامة الشرع دمشق.

وفر الرئيس السابق الذي حكم سوريا بقبضة حديدية لمدة 24 عاما، إلى روسيا إيذانا بنهاية أكثر من 50 عاما من حكم عائلة الأسد.