الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

رئيس الاستخبارات السورية: سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية

2024-12-28 | 15:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رئيس الاستخبارات السورية: سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية
رئيس الاستخبارات السورية: سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية

أكد رئيس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا أنس خطاب، اليوم الأحد، أنه سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية بعد حلّ كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن خطاب قوله: "عانى شعبنا بمختلف أطيافه وفئاته الكثير من ظلم وتسلط النظام السابق، عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي عاثت في الأرض فسادا وأذاقت الشعب المآسي والجراح".

كما أضاف خطاب: "سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد، بعد حلّ كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها بصورة تليق بشعبنا وتضحياته وتاريخه العريق في بناء الأمم".

وتابع: "لقد تنوعت الأفرع الأمنية وتعددت لدى النظام السابق واختلفت أسماؤها وتبعياتها، إلا أنها اشتركت جميعا في أنها سلطت على رقاب الشعب المكلوم لأكثر من خمسة عقود من الزمن، ولم يقم أي منها بدوره المنوط فيه، ألا وهو حفظ الأمن وإرساء الأمان".  

رئيس الاستخبارات السورية: سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية

عربي و دولي

أنس خطاب

إدارة سوريا الجديدة

أمن سوريا

سوريا

دمشق

الإستخبارات السورية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
معلومات "الجديد": عدد من عائلات المسؤولين السوريين غادرت لبنان عبر مطار بيروت من صالة الـ "VIP"
معلومات الجديد: رفعت الأسد عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد سافر الثلاثاء الماضي عند الرابعة عصرًا بطائرة خاصة من مطار بيروت إلى دبي يرافقه شخصين

اقرأ ايضا في عربي و دولي

هزة أرضية تضرب الامارات!
02:48

هزة أرضية تضرب الامارات!

رصدت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد في الإمارات هزة أرضية خفيفة بقوة 2.2 درجة في منطقة فلج المعلا بإمارة أم القيوين، من دون أن يكون لها أي تأثير ملحوظ.

وأوضح المرصد أن الهزة، التي وقعت في تمام الساعة 17:51 بتوقيت الإمارات، لم تكن محسوسة من قبل السكان، حيث تم رصدها فقط عبر الأجهزة الخاصة.

02:48

هزة أرضية تضرب الامارات!

رصدت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد في الإمارات هزة أرضية خفيفة بقوة 2.2 درجة في منطقة فلج المعلا بإمارة أم القيوين، من دون أن يكون لها أي تأثير ملحوظ.

وأوضح المرصد أن الهزة، التي وقعت في تمام الساعة 17:51 بتوقيت الإمارات، لم تكن محسوسة من قبل السكان، حيث تم رصدها فقط عبر الأجهزة الخاصة.

موقف رئاسي من ماكرون.. ماذا تضمن؟
02:41

موقف رئاسي من ماكرون.. ماذا تضمن؟

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أنه "يجب القيام بكل شيء لإنجاز انتخاب الرئيس في لبنان".

وقال ماكرون: "نعمل مع أميركا لضمان احترام اتفاق وقف النار في لبنان".

02:41

موقف رئاسي من ماكرون.. ماذا تضمن؟

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أنه "يجب القيام بكل شيء لإنجاز انتخاب الرئيس في لبنان".

وقال ماكرون: "نعمل مع أميركا لضمان احترام اتفاق وقف النار في لبنان".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024