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عربي و دولي

إسرائيل تحضر لعملية عسكرية ضد الحوثيين.. و"مدتها طويلة"

2024-12-29 | 03:46
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إسرائيل تحضر لعملية عسكرية ضد الحوثيين.. و&quot;مدتها طويلة&quot;
إسرائيل تحضر لعملية عسكرية ضد الحوثيين.. و"مدتها طويلة"

​ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية، الأحد، أن حملة عسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن ستواجه تحديات من بينها أن قادة الحوثيين يختبئون في أنفاق.

وبحسب هذه المصادر التي تحدثت مع موقع "والاَّ" الإسرائيلي فإن أي حملة لا تتضمن مشاركة تحالف دولي، ستستغرق وقتا طويلا.

وفي اجتماعات مغلقة لمسؤولين أمنيين تم الإقرار بأن أي عملية في اليمن ستستغرق مدة أطول من المتوقع وأن هناك حاجة لجمع معلومات استخباراتية استعدادا لشن غارات في مكان يبعد كثيرا عن إسرائيل على عكس الجبهات الأخرى.

إلى جانب ذلك سيناقش المسؤولون السياسيون في "إسرائيل" توسيع التحالف الدولي، الذي لديه مصلحة في تقويض قدرات الحوثيين وتوسيع قائمة الأهداف في الحملة العسكرية لتشمل بنى تحتية وقادة حوثيين. وفقاً لموقع "والاّ"

إسرائيل تحضر لعملية عسكرية ضد الحوثيين.. و"مدتها طويلة"

عربي و دولي

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

الحكومة الإسرائيلية

بنيامين نتياهو

الحوثيين

اليمن

أنصار الله

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