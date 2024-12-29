وبحسب هذه المصادر التي تحدثت مع موقع "والاَّ" الإسرائيلي فإن أي حملة لا تتضمن مشاركة تحالف دولي، ستستغرق وقتا طويلا.

وفي اجتماعات مغلقة لمسؤولين أمنيين تم الإقرار بأن أي عملية في اليمن ستستغرق مدة أطول من المتوقع وأن هناك حاجة لجمع معلومات استخباراتية استعدادا لشن غارات في مكان يبعد كثيرا عن إسرائيل على عكس الجبهات الأخرى.

إلى جانب ذلك سيناقش المسؤولون السياسيون في "إسرائيل" توسيع التحالف الدولي، الذي لديه مصلحة في تقويض قدرات الحوثيين وتوسيع قائمة الأهداف في الحملة العسكرية لتشمل بنى تحتية وقادة حوثيين. وفقاً لموقع "والاّ"