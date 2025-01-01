جسر جوي سعودي يحمل مساعدات لـ "سوريا"

أعلنت السلطات السعودية، تسيير جسر جوي إلى سوريا، حاملاً مساعدات إنسانية من إمدادات طبية وغذائية وإيوائية للتخفيف من الأوضاع الصعبة على السوريين، بحسب "سكاي نيوز عربية".