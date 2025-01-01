جسر جوي سعودي يحمل مساعدات لـ "سوريا"
أعلنت السلطات السعودية، تسيير جسر جوي إلى سوريا، حاملاً مساعدات إنسانية من إمدادات طبية وغذائية وإيوائية للتخفيف من الأوضاع الصعبة على السوريين، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيّر الأربعاء أولى طلائع الجسور الإغاثية السعودية المقدمة للشعب السوري الشقيق، من مطار الملك خالد الدولي، وتحمل على متنها مواد غذائية وإيوائية وطبية متجهة إلى مطار دمشق الدولي، للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حالياً".