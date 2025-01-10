ترامب يكشف عن التحضير للقاء مع بوتين

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه يحضّر لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لإنهاء" الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب قبل اجتماع مع حكام جمهوريين في مقر إقامته في مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا "إنه يريد أن نلتقي، ونحن بصدد ترتيب ذلك".

وأضاف: "الرئيس بوتين يريد أن نلتقي، حتى إنه قال ذلك علنا. ويجب علينا أن ننهي هذه الحرب التي تمثل فوضى حقيقية".

وكان بوتين قال خلال جلسة أسئلة وأجوبة متلفزة سنوية في 19 كانون الاول الماضي، إنه مستعد للقاء ترامب "في أي وقت". وأضاف "إذا التقينا يوما الرئيس المنتخب ترامب، فأنا متأكد من أنه سيكون لدينا الكثير لنتحدث عنه".

وقد وعد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير، خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في أوكرانيا "خلال 24 ساعة"، ودعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار" وإلى إجراء محادثات.