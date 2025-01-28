ترامب لن يحصل على "غرينلاند"!

استبعد وزير الخارجية الدنماركي "فكرة ضمّ جزيرة غرينلاند التابعة لبلاده والتي تتمتّع بحكم ذاتي إلى الولايات المتحدة"، رغم الدعوات المتكرّرة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الصدد.

وقال لارس لوكي راسموسن في تصريحات صحافية إن "ترامب لن يحصل على غرينلاند. فغرينلاند هي غرينلاند وشعبها شعب بحكم القانون الدولي محميّ بموجب القانون الدولي. لذا، قلنا أكثر من مرّة إن غرينلاند هي من تقرّر في نهاية المطاف بشأن وضعها".



وسبق وأن وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند، وهي منطقة دانماركية تتمتع بحكم شبه ذاتي، بأنها "ضرورة مطلقة".