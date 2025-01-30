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عربي و دولي

تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين عقب مشاهد "صادمة" في خان يونس

2025-01-30 | 07:41
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تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين عقب مشاهد &quot;صادمة&quot; في خان يونس
تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين عقب مشاهد "صادمة" في خان يونس

أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية، الخميس، "تلقي تعليمات من المستوى السياسي بوقف تحرير الأسرى الفلسطينيين".

وذكرت تقارير محلية أن الحافلات، التي كان من المقرر أن تقلّ الأسرى، عادت أدراجها.

كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "وقف عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى إشعار آخر".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: "تلقينا تعليمات بتعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، في أعقاب المشاهد التي جرت في تسليم الأسرى الإسرائيليين بخان يونس".

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست تطالب بعقد جلسة طارئة عقب مشاهد إطلاق الرهائن.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ندد بـ"مشاهد صادمة" عند إطلاق سراح ثلاثة رهائن، بينهم إسرائيليان في قطاع غزة.

وقال، في بيان: "أرى بهلع شديد المشاهد الصادمة خلال إطلاق سراح رهائننا. هذا دليل إضافي على قسوة حركة حماس الإرهابية التي لا توصف".

وكان التلفزيون نقل مشاهد فوضى عارمة في قطاع غزة فيما يجهد مسلحون لضبط مئات الفلسطينيين الذين تجمعوا لمتابعة تسليم والرهائن.

تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين عقب مشاهد "صادمة" في خان يونس

عربي و دولي

فلسطين

غزة

إسرائيل

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Aljadeed
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء ووزير الدفاع أمرا بتأخير الإفراج عن الفلسطينيين حتى ضمان خروج آمن للأسرى من غزة
يديعوت أحرونوت: تعليمات إسرائيلية بتعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد مشاهد تسليم الأسيرين الإسرائيليين في خان يونس

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