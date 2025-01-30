الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

المغرب تعلن إحباط مخطط استهدف "تفجير مقرات أمنية"

2025-01-30 | 14:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المغرب تعلن إحباط مخطط استهدف &quot;تفجير مقرات أمنية&quot;
المغرب تعلن إحباط مخطط استهدف "تفجير مقرات أمنية"

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية اليوم أنها أحبطت مخططا كان من بين أهدافه "تفجير مقرّات أمنية" في المملكة، مشيرة إلى أنّها أوقفت أربعة مشتبه بهم على صلة بتنظيم "داعش" في منطقة الساحل الإفريقي.

وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية حبوب الشرقاوي في مؤتمر صحافي بمقرّ المكتب في سلا، قرب الرباط، إنّ المكتب تمكّن "من إحباط مخطط إرهابي خطير (...) باستعمال مواد متفجّرة".

ويشتبه بتورط أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة أشقاء، في التحضير لهذا المخطط. وقد أوقفوا صباح الأحد في منطقة حد السوالم بضواحي الدارالبيضاء، وفق ما أعلن المكتب في وقت سابق.

وأوضح الشرقاوي أنّ المتشبه بهم "وثّقوا بشكل مسبق إعلان مسؤوليتهم عن المخططات الإرهابية التي كانوا يعتزمون تنفيذها في المستقبل القريب".

وأضاف أنّ التحريات المنجزة أظهرت أنهم "كانوا يحضرون للقيام بعمليات تفجيرية تستهدف مقرات أمنية حساسة، وأحد الأسواق الممتازة، ومحلات عمومية" يرتادها مغاربة وأجانب.

كما كشفت التحريات أن المشتبه بهم "لهم ارتباط عضوي بأحد القياديين بتنظيم +داعش+ بمنطقة الساحل" الإفريقي "اضطلع بدور مهم في تسريع عملية التجنيد والاستقطاب وتلقين الأفكار الأرهابية" بواسطة وسائل تواصل رقمية، وفق الشرقاوي.

وأشار إلى أن الموقوفين، المتراوحة أعمارهم بين 26 و35 عاما، لديهم "مستوى دراسي متدن" ويمارسون مهنا "متواضعة".

لكنه حذر من أن تنظيمات متطرفة في إفريقيا أصبحت "تشكل مصدر تهديد حقيقي للمملكة".

وكشف الشرقاوي أنّ "130 من المتطرفين المغاربة غادروا إلى ساحات الجهاد الإفريقية في الصومال والساحل" منذ نهاية العام 2022، وأنّ العديد منهم "يسعون إلى توسيع نشاط جماعاتهم في المملكة".

المغرب تعلن إحباط مخطط استهدف "تفجير مقرات أمنية"

عربي و دولي

المغرب

ارهاب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ترامب يصدر قراراً جديداً يخص قضايا "التحوّل الجنسي"
فيديو للأسيرين قبل إطلاق سراحهما

اقرأ ايضا في عربي و دولي

أول خطاب للشرع بعد توليه الرئاسة: سنشكل حكومة شاملة تعبر عن تنوع سوريا
15:25

أول خطاب للشرع بعد توليه الرئاسة: سنشكل حكومة شاملة تعبر عن تنوع سوريا

وجه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية احمد الشرع خطابا للشعب السوري هو الاول له منذ إعلانه رئيساً فقال :"سوريا تحررت من نظام مجرم وتحررت بفضل تضحيات جميع السوريين بالداخل والخارج ، تحررت بفضل كل إنسان ضحى بروحه ودمه، ومنزله وماله، وأمنه وأمانه."

15:25

أول خطاب للشرع بعد توليه الرئاسة: سنشكل حكومة شاملة تعبر عن تنوع سوريا

وجه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية احمد الشرع خطابا للشعب السوري هو الاول له منذ إعلانه رئيساً فقال :"سوريا تحررت من نظام مجرم وتحررت بفضل تضحيات جميع السوريين بالداخل والخارج ، تحررت بفضل كل إنسان ضحى بروحه ودمه، ومنزله وماله، وأمنه وأمانه."

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025