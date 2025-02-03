المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان تزور ايران!

بدأت اليوم المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة إلى طهران حيث من المقرر أن تلتقي بكبار المسؤولين الإيرانيين.