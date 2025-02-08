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عربي و دولي

"القسام" تسلم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين

2025-02-08 | 05:20
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&quot;القسام&quot; تسلم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين
"القسام" تسلم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين

سلمت حركة حماس اليوم في وسط قطاع غزة 3 أسرى إسرائيليين في إطار الدفعة الخامسة من عملية تبادل الأسرى ومعتقلين ضمن اتفاق وقف النار في غزة.

وقد عرضت حماس الأسرى الثلاثة على مصنة في دير البلح قبل تسليمهم إلى الصليب الأحمر.
وفي وقت لاحق، أكد جيش الاحتلال تسلمه الأسرى من الصليب الأحمر .
بدوره أكد قيادي في حماس لوكالة الصحافة الفرنسية إن كتائب القسام الجناح العسكري للحركة "أنهت عملية تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائليين للصليب الأحمر في دير البلح"، وتابع "ننتظر اكمال الاحتلال إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين" وفق المعايير المتفق عليها.
وأشار مصدر مطلع في حماس إلى أنه وفق الاتفاق "سيتم اليوم تحرير 18 أسيراً فلسطينيا محكوما بالسجن المؤبد، 54 أسيراً من ذوي المحكوميات العالية، 111 معتقلا من الأسرى الذين اعتقلهم الاحتلال بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023".
وقال القيادي  إن القسام "حرصت على توجيه الأسرى المفرج عنهم رسائل مباشرة من على منصة تسليمهم في غزة، حول الظروف الإنسانية لاحتجازهم".
وشارك في عملية تسليم الرهائن 200 من عناصر القسام، كما اصطف مئات المواطنين على جانبي شارع صلاح الدين لمتابعة عملية التسليم.
وجرت عملية تسليم الرهائن على بعد كيلومترات من الحاجز العسكري الذي تقيمه قوات الإحتلال على طريق صلاح الدين الواصل بين جنوب قطاع غزة وشماله.
وقال مصدر مطلع في حماس لـ "فرانس برس" إنه وفق اتفاق وقف النار "أبلغ الوسطاء حماس الليلة الماضية أن قوات الاحتلال سوف تبدأ غدا الأحد بالانسحاب من طريق صلاح الدين وإزالة الحاجز العسكري والمواقع العسكرية المحيطة به، حيث سيعاد فتح طريق صلاح الدين في الإتجاهين أمام حركة المواطنين والمركبات بحرية".
 
"القسام" تسلم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين

عربي و دولي

غزة

حماس

احتلال

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نقل مباشر.. تسليم أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة الـ 5 من صفقة التبادل

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الدفعة الخامسة من صفقة التبادل اليوم... 3 إسرائيليين مقابل 183 فلسطينياً
01:49

الدفعة الخامسة من صفقة التبادل اليوم... 3 إسرائيليين مقابل 183 فلسطينياً

بدات الاستعدادات صباح اليوم لتنفيذ الدفعة الخامسة من تبادل الاسرى بين حركة حماس والاحتلال الاسرائيلي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع الإفراج المرتقب عن ثلاثة إسرائيليين في مقابل 183 فلسطينيا.


01:49

الدفعة الخامسة من صفقة التبادل اليوم... 3 إسرائيليين مقابل 183 فلسطينياً

بدات الاستعدادات صباح اليوم لتنفيذ الدفعة الخامسة من تبادل الاسرى بين حركة حماس والاحتلال الاسرائيلي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع الإفراج المرتقب عن ثلاثة إسرائيليين في مقابل 183 فلسطينيا.


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