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إقالة وزير.. والسبب رسائل على "واتساب"!

2025-02-09 | 01:06
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إقالة وزير.. والسبب رسائل على &quot;واتساب&quot;!
إقالة وزير.. والسبب رسائل على "واتساب"!

الوزير المقال إعتذر عما اعتُبر إساءة للناخبين وأعضاء بالبرلمان

أقدم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على إقالة وزير دولة وتعليق عضويته في حزب العمال الحاكم بسبب إرساله رسائل اعتبرت مسيئة عبر تطبيق "واتساب".

وقد اعتذر آندرو جوين، الذي كان وزير دولة للصحة، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي بعد تقرير لصحيفة ميل أون صنداي أفاد بأنه أرسل رسائل عبر تطبيق واتساب تتضمن إهانة للناخبين وأعضاء آخرين في البرلمان.

وقال جوين: "أشعر بالأسف الشديد إزاء تعليقاتي التي تعرضت لإساءة تقدير شديدة وأعتذر عن أي إساءة تسببت فيها".

 

وأضاف "أتفهم تماما القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء والحزب، ورغم حزني الشديد لإيقافي، فإنني سأدعمهما بكل السبل الممكنة".

وقال متحدث باسم الحكومة إن ستارمر مصمم على الالتزام بمعايير عالية للسلوك في المناصب العامة.

وأضاف المتحدث "لن يتردد في اتخاذ إجراء ضد أي وزير لا يفي بهذه المعايير، كما فعل في هذه الحالة".

وكان حزب العمال فاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات التي جرت في تموز الماضي، لكن استطلاعات الرأي تظهر أن شعبيته تراجعت منذ ذلك الحين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

إقالة وزير.. والسبب رسائل على "واتساب"!

عربي و دولي

بريطانيا

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كير ستارمر

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آندرو جوين

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