إقالة وزير.. والسبب رسائل على "واتساب"!

أقدم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على إقالة وزير دولة وتعليق عضويته في حزب العمال الحاكم بسبب إرساله رسائل اعتبرت مسيئة عبر تطبيق "واتساب".

وقد اعتذر آندرو جوين، الذي كان وزير دولة للصحة، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي بعد تقرير لصحيفة ميل أون صنداي أفاد بأنه أرسل رسائل عبر تطبيق واتساب تتضمن إهانة للناخبين وأعضاء آخرين في البرلمان.

وقال جوين: "أشعر بالأسف الشديد إزاء تعليقاتي التي تعرضت لإساءة تقدير شديدة وأعتذر عن أي إساءة تسببت فيها".

I deeply regret my badly misjudged commments and apologise for any offense I’ve caused. I’ve served the Labour Party all my life and it was a huge honour to be appointed a minister by Keir Starmer. 1/2 — Andrew Gwynne MP (@GwynneMP) February 8, 2025 I deeply regret my badly misjudged commments and apologise for any offense I’ve caused. I’ve served the Labour Party all my life and it was a huge honour to be appointed a minister by Keir Starmer. 1/2 — Andrew Gwynne MP (@GwynneMP) February 8, 2025

وأضاف "أتفهم تماما القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء والحزب، ورغم حزني الشديد لإيقافي، فإنني سأدعمهما بكل السبل الممكنة".

وقال متحدث باسم الحكومة إن ستارمر مصمم على الالتزام بمعايير عالية للسلوك في المناصب العامة.

وأضاف المتحدث "لن يتردد في اتخاذ إجراء ضد أي وزير لا يفي بهذه المعايير، كما فعل في هذه الحالة".

وكان حزب العمال فاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات التي جرت في تموز الماضي، لكن استطلاعات الرأي تظهر أن شعبيته تراجعت منذ ذلك الحين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.