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عربي و دولي

الخارجية الأردنية تدين التعرض لـ "اليونيفيل" في بيروت

2025-02-15 | 16:44
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الخارجية الأردنية تدين التعرض لـ &quot;اليونيفيل&quot; في بيروت
الخارجية الأردنية تدين التعرض لـ "اليونيفيل" في بيروت

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية "الهجوم الذي تعرض له موكب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي".

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، في بيان، "ضرورة ضمان أمن القوات الأممية والحفاظ على سلامة عناصرها، ورفض المملكة لأي استهداف لقوات "اليونيفيل" التي تقوم بدور مهم في حفظ أمن واستقرار لبنان، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة" .

وأعرب السفير القضاة عن "تضامن المملكة الكامل مع حكومة جمهورية لبنان الشقيقة في الحفاظ على الأمن والاستقرار"، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين

الخارجية الأردنية تدين التعرض لـ "اليونيفيل" في بيروت

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