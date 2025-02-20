ترامب: السلام مع بوتين واتهامات لزيلينسكي!

وقال ترامب في تصريحات من قمة مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي في ميامي: "تحدثت مع الرئيس بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي من أجل التوصل إلى سلام في أوكرانيا". وأضاف: "أريد إنهاء الحروب بسرعة وأشكر السعودية على دورها في محادثات السلام مع روسيا".

وكان ترامب قد اعتبر في وقت سابق أن الولايات المتحدة تخوض "مفاوضات ناجحة" مع روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا، متهماً الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتسبب في تدمير أوكرانيا، ومتهماً سلفه جو بايدن وأوروبا برفض السلام.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "نتفاوض بنجاح على إنهاء الحرب مع روسيا، وهو أمر يعترف الجميع بأن ترامب وحده قادر على فعله. بايدن لم يحاول قط، وأوروبا رفضت السلام، وزيلينسكي ربما يفضل إبقاء ’قطار الأموال‘ مستمرًا".

كما اتهم ترامب زيلينسكي بإهدار أموال المساعدات الأمريكية والتلاعب بالرئيس بايدن، موضحًا أن زيلينسكي أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار في حرب لا يمكن الانتصار فيها، مؤكدًا أن "نصف الأموال التي أرسلناها له مفقودة". وأضاف: "زيلينسكي يرفض إجراء انتخابات ويحصل على نتائج ضعيفة في استطلاعات الرأي الأوكرانية، وهو ديكتاتور بدون انتخابات".