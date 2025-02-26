الأمم المتحدة تواجه صعوبات في إدخال المساعدات إلى غزة

وأشار دوجاريك إلى أن "6 رضع فقدوا حياتهم جراء البرد القارس في غزة أخيرًا"، ليرتفع عدد الأطفال الذين لقوا مصرعهم جراء البرد إلى 15".وأكد أن "سلطات الاحتلال فرضت قيودا على دخول المساعدات"، وقال: "ما فهمته من زملائنا العاملين في المجال الإنساني، أن هناك العديد من الصعوبات في إدخال منزل متنقل (كرفان) والخيام، لا نزال نواصل إدخال بعضها، لكننا بحاجة إلى المزيد".