الأمم المتحدة تواجه صعوبات في إدخال المساعدات إلى غزة
أكدت الأمم المتحدة وجود "صعوبات كثيرة" في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ، تعليقًا على وفاة 6 أطفال حديثي الولادة في غزة بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات، بحسب "وفا".
وأشار دوجاريك إلى أن "6 رضع فقدوا حياتهم جراء البرد القارس في غزة أخيرًا"، ليرتفع عدد الأطفال الذين لقوا مصرعهم جراء البرد إلى 15".
وأكد أن "سلطات الاحتلال فرضت قيودا على دخول المساعدات"، وقال: "ما فهمته من زملائنا العاملين في المجال الإنساني، أن هناك العديد من الصعوبات في إدخال منزل متنقل (كرفان) والخيام، لا نزال نواصل إدخال بعضها، لكننا بحاجة إلى المزيد".