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عربي و دولي

الرئيس الإيراني لترامب: لن أتفاوض معك.. إفعل ما تريد!

2025-03-11 | 17:02
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الرئيس الإيراني لترامب: لن أتفاوض معك.. إفعل ما تريد!
الرئيس الإيراني لترامب: لن أتفاوض معك.. إفعل ما تريد!

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه "لن يتفاوض مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في الوقت الذي يطلق فيه الأخير التهديدات، وذلك بعد أيام من قول ترامب إنه بعث برسالة إلى أعلى سلطة في إيران يحث فيها طهران على التفاوض على اتفاق نووي".

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بزشكيان قوله اليوم الثلاثاء مخاطباً ترامب "لن أتفاوض معك تحت التهديد.. افعل ما تريد".

وأضاف بزشكيان "من غير المقبول بالنسبة لنا أن تصدر الولايات المتحدة الأوامر وتوجه التهديدات.. لن أتفاوض معك يا ترامب، افعل ما تريد".
 
 
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الرئيس الايراني

ايران

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الكرملين: يمكن تنظيم مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب بسرعة كبيرة
08:58

الكرملين: يمكن تنظيم مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب بسرعة كبيرة

أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن "الكرملين لا يستبعد فكرة إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، عقب نتائج المفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في جدة، وإذا لزم الأمر سيتم تنظيمها بسرعة كبيرة".

08:58

الكرملين: يمكن تنظيم مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب بسرعة كبيرة

أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن "الكرملين لا يستبعد فكرة إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، عقب نتائج المفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في جدة، وإذا لزم الأمر سيتم تنظيمها بسرعة كبيرة".

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