الرئيس الإيراني لترامب: لن أتفاوض معك.. إفعل ما تريد!

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه "لن يتفاوض مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في الوقت الذي يطلق فيه الأخير التهديدات، وذلك بعد أيام من قول ترامب إنه بعث برسالة إلى أعلى سلطة في إيران يحث فيها طهران على التفاوض على اتفاق نووي".