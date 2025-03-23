تصويت على تحويل مئات الشوارع لمناطق دون سيارات!

تمت دعوة سكان باريس إلى التصويت اليوم الأحد لصالح أو ضد تحويل مئات الشوارع في العاصمة الفرنسية إلى مناطق خالية من السيارات.



وإذا أيدت الأغلبية هذه الخطة، فسيجري تخضير 500 شارع في جميع أنحاء باريس وتحويلها إلى مناطق مخصصة للمشاة.



ويعني هذا فقدان 10 آلاف مكان مخصص لوقوف السيارات، وسيتعين على السائقين الاستعداد للتحول إلى طرق التفافية.



ومن المقرر فتح أبواب مراكز الاقتراع في الساعة 08:00 صباحاً بتوقيت غرينتش لمدة 10 ساعات للسماح للناخبين المسجلين في المدينة البالغ عددهم حوالي 1.4 مليون ناخب بالمشاركة في الاستفتاء.



وللمرة الأولى، سيتمكن من هم في سن 16 و17 عاماً من المشاركة أيضا، ومن المتوقع أن تظهر النتائج في وقت متأخر من المساء.



ولا يزال من غير الواضح الشوارع التي يمكن أن تتأثر بمبادرة تخفيف الازدحام، ومن المرجح أن يكون هناك حوالي 25 شارعاً في كل دائرة، أو منطقة في المدينة، وفقاً للخطة.