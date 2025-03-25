"نرجح إنشاء محكمة خاصة لملاحقة الضالعين في الجرائم".. بيان للجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري!

أعلنت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل بسوريا، أنه "ما زال الوقت مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات"، موضحا ان "ظروفنا ليست مثالية ونحتاج لتعاون من الجميع للكشف عن الحقائق".



وأشارت الى اننا "نقدر دور الشهود وعائلات الضحايا في التعاون معنا ونحترم خصوصياتهم"، كاشفة عن أننا "نخطط للانتقال لطرطوس وبانياس وحماة وإدلب لتقصي الحقائق".



ولفتت الى اننا "استمعنا لشهادات شهود عيان في 9 مواقع شهدت أعمال عنف، وتلقينا أكثر من 30 بلاغا بشأن الأحداث، كما استمعنا لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية باللاذقية".

واكدت اننا "نريد أن نمضي في عملنا بالاستماع للشهود ومعاينة أرض الواقع".



واكدت اللجنة أن "الاجتماعات مع أطراف الأمم المتحدة كانت إيجابية جدا"، مشيرة الى ان "اللجنة رحبت بالتعاون مع الأمم المتحدة في مجال تقديم المشورة والخبرة".

واضافت أن "اجتماعنا مع الوسيط الدولي بشأن سوريا كان إيجابيا جدا وشفافا".



في هذا السياق، قالت اللجنة أننا "نرجح إنشاء محكمة خاصة لملاحقة الضالعين في الجرائم"، لافتة الى اننا "سنمدد عمل اللجنة حتى يتم الاستماع لكل الشهادات وتلقي البلاغات".