بالأسماء.. من طالت العقوبات الأميركية؟

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، بياناً، جاء فيه:

"أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية اليوم خمسة أفراد وثلاث شركات مرتبطة بهم، متورطين في شبكة لبنانية للتهرب من العقوبات، تدعم فريق تمويل حزب الله. يدير فريق تمويل حزب الله مجموعة متنوعة من المشاريع التجارية المربحة وشبكات تهريب النفط، غالبًا بالتعاون مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (IRGC-QF)، لتوليد وتحويل الإيرادات لصالح حزب الله. يستخدم فريق تمويل حزب الله شركات واجهة لتوليد ملايين الدولارات من الإيرادات لصالح حزب الله ودعم أنشطته، مع السماح أيضًا لشركاء رئيسيين وأفراد عائلات، مثل أولئك الذين تم تصنيفهم اليوم، بإثراء أنفسهم من خلال هذه المشاريع التجارية".



وتابعت الخزانة الأميركية في بيانها، حرفياً:



العناصر الرئيسية الممكّنة في شبكة التهرب من العقوبات:



راشد قاسم البزال (راشد) هو شقيق محمد قاسم البزال. بناءً على طلب شقيقه، تولى رشيد قيادة مجموعة تلاقي، وشركة توافق، وشركة نغم الحياة، وتولى إدارة العمليات اليومية لهذه الشركات، بينما ظل محمد قاسم البزال مسؤولاً عن الاتصالات مع حزب الله.



محاسن محمود مرتضى (مرتضى) كانت متزوجة من قصير المتوفى. قبل وفاة قصير، مارست مرتضى نفوذاً على زوجها في قضايا تتعلق بعمليات حزب الله، بما في ذلك الشؤون المالية وتهريب الأسلحة. وهي أيضاً المالكة المسجلة للعديد من الشركات المرتبطة باستثمارات حزب الله التجارية. على سبيل المثال، هي شريكة في ملكية شركة ألوميكس المُدرجة من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إلى جانب فاطمة عبد الله أيوب (فاطمة)، وحوراء عبد الله أيوب، وجميل محمد خفاجة (خفاجة). كما أن خفاجة مُدرج أيضًا كمالك لشركة سيكورول للستائر الزجاجية التي تشترك في عنوان مع ألوميكس.



فاطمة متزوجة من محمد قاسم البزال، الذي تعمل معه عن كثب في مشاريع تجارية مُختلفة لحزب الله، بما في ذلك مجموعة تلاقي المُدرجة من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).



شركة رافي ش.م.م، المعروفة أيضًا باسم شركة رافي، هي شركة لبنانية تهدف إلى تحقيق أرباح لحزب الله من الصفقات التجارية المتعلقة بالمنتجات البيطرية.



تم إدراج كل من رشيد قاسم البزال، وفاطمة عبد الله أيوب، ومحاسن محمود مرتضى، وحوراء عبد الله أيوب، وجميل محمد خفاجة بموجب الأمر التنفيذي رقم 1188/2017. ١٣٢٢٤، بصيغته المعدلة، لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي لحزب الله أو السلع أو الخدمات له أو دعماً له.



صُنفت المجموعة المتحدة اللبنانية بموجب الأمر التنفيذي ١٣٢٢٤، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو توجيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، لفاطمة عبد الله أيوب، ومحاسن محمود مرتضى، وحوراء عبد الله أيوب.



صُنفت شركة سيكورول للستائر الزجاجية بموجب الأمر التنفيذي ١٣٢٢٤، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو توجيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، لجميل محمد خفاجة.



صُنفت شركة رافي ش.م.م بموجب الأمر التنفيذي ١٣٢٢٤، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو توجيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، لحزب الله.



نتيجةً لإجراء اليوم، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المُدرجين أعلاه، وأي كيانات مملوكة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر، سواءً بشكل فردي أو بالاشتراك مع أشخاص مُحظورين آخرين، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). ما لم يُصرّح بذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو ما لم يُعفى من ذلك، فإن لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحظر عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو عابروها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص مُدرجين أو مُحظورين.