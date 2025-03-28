الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

بالأسماء.. من طالت العقوبات الأميركية؟

2025-03-28 | 10:58
views
مشاهدات عالية
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالأسماء.. من طالت العقوبات الأميركية؟
بالأسماء.. من طالت العقوبات الأميركية؟

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، بياناً، جاء فيه:

"أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية اليوم خمسة أفراد وثلاث شركات مرتبطة بهم، متورطين في شبكة لبنانية للتهرب من العقوبات، تدعم فريق تمويل حزب الله. يدير فريق تمويل حزب الله مجموعة متنوعة من المشاريع التجارية المربحة وشبكات تهريب النفط، غالبًا بالتعاون مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (IRGC-QF)، لتوليد وتحويل الإيرادات لصالح حزب الله. يستخدم فريق تمويل حزب الله شركات واجهة لتوليد ملايين الدولارات من الإيرادات لصالح حزب الله ودعم أنشطته، مع السماح أيضًا لشركاء رئيسيين وأفراد عائلات، مثل أولئك الذين تم تصنيفهم اليوم، بإثراء أنفسهم من خلال هذه المشاريع التجارية".

وتابعت الخزانة الأميركية في بيانها، حرفياً:

العناصر الرئيسية الممكّنة في شبكة التهرب من العقوبات:

راشد قاسم البزال (راشد) هو شقيق محمد قاسم البزال. بناءً على طلب شقيقه، تولى رشيد قيادة مجموعة تلاقي، وشركة توافق، وشركة نغم الحياة، وتولى إدارة العمليات اليومية لهذه الشركات، بينما ظل محمد قاسم البزال مسؤولاً عن الاتصالات مع حزب الله.

محاسن محمود مرتضى (مرتضى) كانت متزوجة من قصير المتوفى. قبل وفاة قصير، مارست مرتضى نفوذاً على زوجها في قضايا تتعلق بعمليات حزب الله، بما في ذلك الشؤون المالية وتهريب الأسلحة. وهي أيضاً المالكة المسجلة للعديد من الشركات المرتبطة باستثمارات حزب الله التجارية. على سبيل المثال، هي شريكة في ملكية شركة ألوميكس المُدرجة من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إلى جانب فاطمة عبد الله أيوب (فاطمة)، وحوراء عبد الله أيوب، وجميل محمد خفاجة (خفاجة). كما أن خفاجة مُدرج أيضًا كمالك لشركة سيكورول للستائر الزجاجية التي تشترك في عنوان مع ألوميكس.

فاطمة متزوجة من محمد قاسم البزال، الذي تعمل معه عن كثب في مشاريع تجارية مُختلفة لحزب الله، بما في ذلك مجموعة تلاقي المُدرجة من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

شركة رافي ش.م.م، المعروفة أيضًا باسم شركة رافي، هي شركة لبنانية تهدف إلى تحقيق أرباح لحزب الله من الصفقات التجارية المتعلقة بالمنتجات البيطرية.

تم إدراج كل من رشيد قاسم البزال، وفاطمة عبد الله أيوب، ومحاسن محمود مرتضى، وحوراء عبد الله أيوب، وجميل محمد خفاجة بموجب الأمر التنفيذي رقم 1188/2017. ١٣٢٢٤، بصيغته المعدلة، لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي لحزب الله أو السلع أو الخدمات له أو دعماً له.

صُنفت المجموعة المتحدة اللبنانية بموجب الأمر التنفيذي ١٣٢٢٤، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو توجيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، لفاطمة عبد الله أيوب، ومحاسن محمود مرتضى، وحوراء عبد الله أيوب.

صُنفت شركة سيكورول للستائر الزجاجية بموجب الأمر التنفيذي ١٣٢٢٤، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو توجيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، لجميل محمد خفاجة.

صُنفت شركة رافي ش.م.م بموجب الأمر التنفيذي ١٣٢٢٤، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو توجيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، لحزب الله.

نتيجةً لإجراء اليوم، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المُدرجين أعلاه، وأي كيانات مملوكة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر، سواءً بشكل فردي أو بالاشتراك مع أشخاص مُحظورين آخرين، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). ما لم يُصرّح بذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو ما لم يُعفى من ذلك، فإن لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحظر عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو عابروها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص مُدرجين أو مُحظورين.
بالأسماء.. من طالت العقوبات الأميركية؟

عربي و دولي

الخزانة الأميركية

أميركا

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إسرائيل تهدد بيروت عقب إطلاق صواريخ!
سفير إيران لدى العراق: رسالة ترامب لطهران تضمنت طلبا بحل الحشد والفصائل المسلحة ونرفض التفاوض بشأن الصواريخ الباليستية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"على لبنان تحمل مسؤولياته بدلاً من إلقاء اللوم على إسرائيل".. مواقف جديدة لـ "أورتاغوس"!
11:48

"على لبنان تحمل مسؤولياته بدلاً من إلقاء اللوم على إسرائيل".. مواقف جديدة لـ "أورتاغوس"!

أكدت نائب المبعوث الأميركي في الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، في حديث للعربية، أنه "لا نريد حرباً بل نرغب في استمرار وقف النار بين لبنان وإسرائيل".

11:48

"على لبنان تحمل مسؤولياته بدلاً من إلقاء اللوم على إسرائيل".. مواقف جديدة لـ "أورتاغوس"!

أكدت نائب المبعوث الأميركي في الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، في حديث للعربية، أنه "لا نريد حرباً بل نرغب في استمرار وقف النار بين لبنان وإسرائيل".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025