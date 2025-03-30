مكتب السيد السيستاني: غدا الاثنين اول ايام عيد الفطر المبارك

كشفت مذكرة توجيهية داخلية سرية تحمل بصمات مؤسسة "هيريتج" المحافظة المسؤولة عن "مشروع 2025"، أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قلب أولويات الجيش الأميركي لتركز على "ردع محاولة الصين للاستيلاء على تايوان"، وتعزيز الدفاع الوطني، وذلك من خلال "تحمُّل المخاطر" في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم.