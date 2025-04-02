خطة شراء غرينلاند وضعت.. والبيت الأبيض يدرس كلفتها

فرغم استنكار الدنمارك والانتقادات الأوروبية التي أشعلتها تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الاستيلاء على غرينلاند وضمها إلى بلاده، يستعد البيت الأبيض لإعداد تقدير حول تكلفة سيطرة الحكومة الفيدرالية عليها، وفق ما أكد ثلاثة أشخاص مطلعين.

كما بحث مسؤولو البيت الأبيض تكلفة تقديم الخدمات الحكومية لسكان الجزيرة البالغ عددهم 58 ألف نسمة، حسب ما نقلت "واشنطن بوست"