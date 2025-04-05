الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

ترامب معلقاً على الرسوم الجمركية: كنا أغبياء وعاجزين والآن الوضع تغير

2025-04-05 | 17:37
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ترامب معلقاً على الرسوم الجمركية: كنا أغبياء وعاجزين والآن الوضع تغير
ترامب معلقاً على الرسوم الجمركية: كنا أغبياء وعاجزين والآن الوضع تغير

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الحرب التجارية لن تكون سهلة، ويجب "الصمود" أمام تداعياتها.

وأضاف ترامب: "كنا أغبياء وعاجزين والآن الوضع تغير الصين ودول أخرى عاملتنا بطريقة سيئة لا يمكن تحملها".

وذكر أن الاستثمارات في أميركا تجاوزت 5 تريليونات دولار وترتفع بوتيرة سريعة

وأوضح أن الصين تضررت من الرسوم بشكل أكبر بكثير من الولايات المتحدة.

وتابع الرئيس الأميركي: "نخلق الوظائف ونستقطب الشركات بشكل لم يحدث من قبل".

وأفاد ترامب بأن الرسوم ثورة اقتصادية وسوف ننتصر، مؤكدا أن الحرب التجارية لن تكون سهلة لكن النتيجة تاريخية.

ودخلت التعريفات الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ اليوم السبت.

وفرضت الحكومة الأميركية تعريفات جمركية عالمية بنسبة 10% على الأقل على الواردات من جميع دول العالم.

وسيجري فرض تعريفات عقابية أعلى كثيرا على بعض الدول، اعتمادا على العجز التجاري. وتواجه الواردات من ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تعريفة جديدة بنسبة 20% اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل. 

وأشاد ترامب بالإعلان عن التعريفات الجمركية يوم الأربعاء، ووصفه بأنه "يوم التحرير" وتعهد بأن التعريفات ستعيد "العصر الذهبي" للولايات المتحدة.

ترامب معلقاً على الرسوم الجمركية: كنا أغبياء وعاجزين والآن الوضع تغير

عربي و دولي

ترامب

الصين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رحلات سياحية اسرائيلية.. داخل سوريا!
الأمم المتحدة تحذّر من آثار رسوم ترامب الجمركية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025