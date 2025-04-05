ترامب معلقاً على الرسوم الجمركية: كنا أغبياء وعاجزين والآن الوضع تغير

وأضاف ترامب: "كنا أغبياء وعاجزين والآن الوضع تغير الصين ودول أخرى عاملتنا بطريقة سيئة لا يمكن تحملها".



وذكر أن الاستثمارات في أميركا تجاوزت 5 تريليونات دولار وترتفع بوتيرة سريعة

وأوضح أن الصين تضررت من الرسوم بشكل أكبر بكثير من الولايات المتحدة.

وتابع الرئيس الأميركي: "نخلق الوظائف ونستقطب الشركات بشكل لم يحدث من قبل".

وأفاد ترامب بأن الرسوم ثورة اقتصادية وسوف ننتصر، مؤكدا أن الحرب التجارية لن تكون سهلة لكن النتيجة تاريخية.

ودخلت التعريفات الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ اليوم السبت.

وفرضت الحكومة الأميركية تعريفات جمركية عالمية بنسبة 10% على الأقل على الواردات من جميع دول العالم.

وسيجري فرض تعريفات عقابية أعلى كثيرا على بعض الدول، اعتمادا على العجز التجاري. وتواجه الواردات من ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تعريفة جديدة بنسبة 20% اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

وأشاد ترامب بالإعلان عن التعريفات الجمركية يوم الأربعاء، ووصفه بأنه "يوم التحرير" وتعهد بأن التعريفات ستعيد "العصر الذهبي" للولايات المتحدة.