أمر عاجل من خامنئي لقواته

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد إيران في 30 آذار الماضي بـ"قصف غير مسبوق" إذا لم تتوصل إلى اتفاق نووي، بينما أشار إلى أن واشنطن قد تدرس الخيارين العسكري والدبلوماسي لحل القضية.

وفي رده على تهديدات ترامب، أكد اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية، أن طهران تسعى فقط لتحقيق الأمن في المنطقة وأن برنامجها النووي سلمي. كما قلل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من إمكانية تحول التهديدات الأميركية إلى إجراءات عسكرية مؤكداً أن إيران سترد بالمثل على أي تهديد.