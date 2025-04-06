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عربي و دولي

أمر عاجل من خامنئي لقواته

2025-04-06 | 10:58
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أمر عاجل من خامنئي لقواته
أمر عاجل من خامنئي لقواته

أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤول إيراني رفيع المستوى أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أمر بوضع القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى، مع تزايد المخاوف من هجوم إسرائيلي محتمل. وحسب المسؤول، فإن طهران تعتبر أن أمامها مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، قبل أن يؤدي التأخير إلى إعادة فرض العقوبات الدولية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد إيران في 30 آذار الماضي بـ"قصف غير مسبوق" إذا لم تتوصل إلى اتفاق نووي، بينما أشار إلى أن واشنطن قد تدرس الخيارين العسكري والدبلوماسي لحل القضية.

وفي رده على تهديدات ترامب، أكد اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية، أن طهران تسعى فقط لتحقيق الأمن في المنطقة وأن برنامجها النووي سلمي. كما قلل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من إمكانية تحول التهديدات الأميركية إلى إجراءات عسكرية مؤكداً أن إيران سترد بالمثل على أي تهديد.  

أمر عاجل من خامنئي لقواته

عربي و دولي

علي خامنئي

خامنئي

إيران

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