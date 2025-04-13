اتفاقية أميركية - سعودية لتطوير الصناعات النووية السلمية.. وزير الطاقة الأميركي يكشف!

اعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن "بلاده ستوقع اتفاقية مع السعودية لتطوير الصناعات النووية السلمية بالسعودية"، منوها بأن "العمل جار على توطين صناعة الطاقة النووية السلمية بالسعودية".

واشار في تصريحات للصحفيين من الرياض اليوم الأحد، الى اننا "نتوقع تعاون طويل الأمد بين الولايات المتحدة والسعودية لتطوير الصناعة النووية في السعودية".



وأضاف "سنعلن عن مزيد من تفاصيل التعاون النووي مع السعودية هذا العام.. نعمل على توطين صناعة الطاقة النووية السلمية بالسعودية".



واستقبل وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز يوم أمس السبت، وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، والوفد المرافق له، في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بمدينة الرياض، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى السعودية.