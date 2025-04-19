أميركا وإيران.. جولة جديدة من المفاوضات النووية في روما

يلتقي ممثلو إيران والولايات المتحدة، السبت، في روما لعقد الجولة الثانية من المفاوضات النووية.

ويقود الوفد الأميركي المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بينما يقود الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي.

ومن المتوقع أن يستأنف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي دوره كوسيط.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران بعواقب عسكرية إذا فشلت المحادثات، مشيرا إلى أن هدفه الرئيسي هو منع إيران من تطوير أسلحة نووية.

وشدد ويتكوف مؤخرا على أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق إلا إذا أوقفت طهران بشكل كامل برنامجها لتخصيب اليورانيوم وتطوير الأسلحة، وهو موقف أشد صرامة من تصريحاته السابقة التي أشار فيها إلى أن التخصيب المدني المحدود تحت رقابة صارمة يمكن أن يكون ممكناً.

وأعرب عراقجي عن انفتاحه على تقديم تنازلات بشأن البرنامج النووي ومستوى تخصيب اليورانيوم، مؤكدا أن إيران لا تريد تطوير قنبلة نووية. في المقابل، إيران تطلب رفع العقوبات الأميركية.

ومع ذلك، قال عراقجي إن التخلي الكامل عن التكنولوجيا النووية ليست موضع نقاش.







