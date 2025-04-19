الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

من الصين إلى العالم.. هكذا انتشر فيروس كورونا!

2025-04-19 | 05:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
من الصين إلى العالم.. هكذا انتشر فيروس كورونا!
من الصين إلى العالم.. هكذا انتشر فيروس كورونا!

دشن البيت الأبيض، أمس الجمعة، صفحة إلكترونية جديدة حول أصول نشأة فيروس كورونا (كوفيد-19)، على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، يدعم فيها النظرية القائلة بأن فيروس كوفيد-19 نشأ داخل مختبر.

وعلى غرار موقع التسريبات الشهير "ويكيليكس"، تم تسمية الصفحة "لاب ليكس" Lab Leaks، أو "تسريب المختبر". وتعرض الصفحة العنوان بأحرف كبيرة مع صورة للرئيس دونالد ترامب، حيث يقف الرئيس الأميركي بين الكلمتين بوجه صارم.

واتهمت الصفحة وسائل الإعلام والساسة والسلطات الصحية وخبير المناعة الأميركي أنتوني فاوتشي، بنشر النظرية القائلة بأن "الفيروس نشأ بشكل طبيعي".

وقالت الصفحة أيضا إن "هناك الكثير من الأدلة على أن الفيروس نشأ في مختبر في مدينة ووهان الصينية".

وتصدرت صفحة البيت الأبيض 5 نقاط وهي:

1-يمتلك الفيروس سمة بيولوجية غير موجودة في الطبيعة.

2-تُشير البيانات إلى أن جميع حالات كوفيد-19 ناجمة عن دخول واحد إلى البشر. وهذا يتناقض مع الأوبئة السابقة التي شهدت انتشارًا واسعًا.

3-تُعد ووهان موطنًا لأهم مختبر أبحاث "سارس" في الصين، والذي يتمتع بتاريخ حافل في إجراء أبحاث اكتساب الوظيفة (تعديل الجينات وتحفيز الكائن الحي) بمستويات سلامة بيولوجية غير كافية.

4-أصيب باحثو معهد ووهان لعلم الفيروسات (WIV) بأعراض تشبه أعراض كوفيد في خريف عام 2019، قبل أشهر من اكتشاف كوفيد-19 في السوق.

5-وفقًا لجميع المقاييس العلمية تقريبًا، لو كان هناك دليل على أصل طبيعي، لكان قد ظهر بالفعل. لكنه لم يظهر.

يشار إلى أنه، وبعد أكثر من خمس سنوات على تفشي جائحة فيروس كورونا، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الفيروس انتقل من الحيوانات إلى البشر أم أنه نشأ داخل مختبر في الصين.
من الصين إلى العالم.. هكذا انتشر فيروس كورونا!

عربي و دولي

أميركا

الصين

فيروس كورونا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وسائل إعلام إيرانية: الوفد الإيراني يصل إلى مقر المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في روما
وزير خارجية إيران: الكيان الصهيوني يعمل على شيطنة إيران وإنعدام الأمن في المنطقة إلى جانب إرتكابه الإبادة الجماعية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025