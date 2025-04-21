بالفيديو.. الظهور الأخير للبابا فرنسيس في قداس عيد الفصح

تُطفأ أضواء برج إيفل مساء الإثنين تكريما لذكرى البابا فرنسيس الذي توفي صباحا عن 88 عاما، على ما أعلنت رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو مشيرة إلى أنها ستقترح إطلاق اسمه على موقع في العاصمة الفرنسية.



