بالفيديو.. الظهور الأخير للبابا فرنسيس في قداس عيد الفصح

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
مع رحيل البابا فرنسيس، تستعد الكنيسة الكاثوليكية ومجمع الكرادلة للاجتماع في الفاتيكان في اجتماع سيرسم معالم مستقبل الكنيسة فيما لن يقتصر اختيارهم على تسمية البابا الجديد فحسب، بل سيحدد أيضاً مسار العقيدة والشفافية وتواصل الكنيسة مع رعيتها.
تُطفأ أضواء برج إيفل مساء الإثنين تكريما لذكرى البابا فرنسيس الذي توفي صباحا عن 88 عاما، على ما أعلنت رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو مشيرة إلى أنها ستقترح إطلاق اسمه على موقع في العاصمة الفرنسية.